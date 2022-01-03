Газизов рассказал об интересе «Базеля» к Агаларову

Генеральный директор футбольного клуба «Уфа» Шамиль Газизов рассказал об интересе «Базеля» к нападающему Гамиду Агаларову.

«Если говорить про «Базель», там был Салах. Это говорит о том, что клуб заинтересован в развитии и последующей перепродаже футболиста. «Зенит» выполняет другие задачи», — цитирует Газизова «Спорт Бизнес Online».

Он также добавил, что «Уфа» общалась с представителями «Базеля» по поводу перехода Агаларова. По словам Газизова, уфимский клуб заинтересован в продаже игроков для их дальнейшего прогресса.

Футболист является лучшим бомбардиром Российской премьер-лиги (РПЛ), он забил 13 мячей в 18 матчах. Его контракт с «Уфой» действует до конца 2022 года.

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