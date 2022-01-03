Газизов рассказал об интересе «Базеля» к Агаларову

Короткая ссылка
Генеральный директор футбольного клуба «Уфа» Шамиль Газизов рассказал об интересе «Базеля» к нападающему Гамиду Агаларову.
Газизов рассказал об интересе «Базеля» к Агаларову
  • РИА Новости

«Если говорить про «Базель», там был Салах. Это говорит о том, что клуб заинтересован в развитии и последующей перепродаже футболиста. «Зенит» выполняет другие задачи», — цитирует Газизова «Спорт Бизнес Online».

Он также добавил, что «Уфа» общалась с представителями  «Базеля» по поводу перехода Агаларова. По словам Газизова, уфимский клуб заинтересован в продаже игроков для их дальнейшего прогресса.

Футболист является лучшим бомбардиром Российской премьер-лиги (РПЛ), он забил 13 мячей в 18 матчах. Его контракт с  «Уфой» действует до конца 2022 года.

Ранее сообщалось, что «Динамо» заплатит «Локомотиву» за Смолова 10 млн рублей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить