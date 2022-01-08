Губерниев — о победе Кокорина в «Золотой урне»: легенда «Фиорентины»

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о победе российского форварда «Фиорентины» Александра Кокорина в номинации «Посмешище года» премии «Золотая урна — 2021».

«Хорошо, что он выиграл золотой унитаз, потому что он мог выиграть золотое биде. Это тоже победа! Он легенда «Фиорентины» и человек, который выиграл ещё один приз», — цитирует Губерниева «Спорт-Экспресс».

В номинации Jolly («шут» или «посмешище») уверенную победу одержал Кокорин, который набрал 53,21%. Второе место занял Адриен Рабьо (22,02%) из «Ювентуса», третье — футболист «Салернитаны» Сими (9,17%).

«Золотая урна» вручается худшим игрокам чемпионата Италии по итогам календарного года.

Напомним, что в нынешнем сезоне 30-летний форвард вышел на поле в составе «Фиорентины» пять раз и провёл в игре всего 104 минуты.

В итальянский клуб Кокорин перешёл из «Спартака» в январе 2021 года. Контракт между сторонами рассчитан до 2024 года.

Ранее сообщалось, что в «Химках» опровергли интерес к Кокорину.