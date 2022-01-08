Кокорин победил в номинации «посмешище года» чемпионата Италии
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В номинации Jolly («шут» или «посмешище») уверенную победу одержал российский форвард «Фиорентины» Александр Кокорин, который набрал 53,21%.
Второе место занял Адриен Рабьо (22,02%) из «Ювентуса», третье — футболист «Салернитаны» Сими (9,17%).
В главной номинации победил Аарон Рэмси («Ювентус», 23,58%). Далее расположились Ведат Мурики («Лацио», 22,54%) и Артур Мело («Ювентус», 15,75%).
Напомним, что в нынешнем сезоне 30-летний форвард вышел на поле пять раз в составе «Фиорентины» и провёл в игре всего 104 минуты.
В итальянский клуб Кокорин перешёл из «Спартака» в январе 2021 года. Контракт между сторонами рассчитан до 2024 года.
Ранее сообщалось, что в «Химках» опровергли интерес к Кокорину.