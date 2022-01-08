Кокорин победил в номинации «посмешище года» чемпионата Италии

Популярный итальянский блогер и футбольный болельщик Кристиан Витали объявил победителей шуточной премии «Золотой унитаз — 2021», которая вручается худшим игрокам чемпионата Италии по итогам календарного года.

В номинации Jolly («шут» или «посмешище») уверенную победу одержал российский форвард «Фиорентины» Александр Кокорин, который набрал 53,21%.

Второе место занял Адриен Рабьо (22,02%) из «Ювентуса», третье — футболист «Салернитаны» Сими (9,17%).

В главной номинации победил Аарон Рэмси («Ювентус», 23,58%). Далее расположились Ведат Мурики («Лацио», 22,54%) и Артур Мело («Ювентус», 15,75%).

Напомним, что в нынешнем сезоне 30-летний форвард вышел на поле пять раз в составе «Фиорентины» и провёл в игре всего 104 минуты.

В итальянский клуб Кокорин перешёл из «Спартака» в январе 2021 года. Контракт между сторонами рассчитан до 2024 года.

Ранее сообщалось, что в «Химках» опровергли интерес к Кокорину.