Источник: «Химки» интересуются Кокориным

Российский форвард «Фиорентины» Александр Кокорин может продолжить карьеру в подмосковных «Химках».

По информации Corriere dello Sport, российский клуб не делал предложения, а только обозначил интерес. «Химки» также являются единственной командой, которая заинтересована в Кокорине.

Отмечается, что «Фиорентина» хочет продать футболиста в зимнее трансферное окно.

Напомним, что в нынешнем сезоне 30-летний форвард вышел на поле пять раз в составе «Фиорентины» и провёл в игре всего 104 минуты.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» разгромил «Суиндон Таун» в 1/32 Кубка Англии.