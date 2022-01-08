Источник: «Химки» интересуются Кокориным
- Legion-Media
По информации Corriere dello Sport, российский клуб не делал предложения, а только обозначил интерес. «Химки» также являются единственной командой, которая заинтересована в Кокорине.
Отмечается, что «Фиорентина» хочет продать футболиста в зимнее трансферное окно.
Напомним, что в нынешнем сезоне 30-летний форвард вышел на поле пять раз в составе «Фиорентины» и провёл в игре всего 104 минуты.
Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» разгромил «Суиндон Таун» в 1/32 Кубка Англии.