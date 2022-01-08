«Манчестер Сити» разгромил «Суиндон Таун» в 1/32 Кубка Англии

Короткая ссылка
«Манчестер Сити» в гостях нанёс разгромное поражение «Суиндон Таун» в матче 1/32 финала плей-офф Кубка Англии по футболу.
«Манчестер Сити» разгромил «Суиндон Таун» в 1/32 Кубка Англии
  • AP
  • © Kirsty Wigglesworth

Игра, которая прошла на поле стадиона «Каунти Граунд», завершилась со счётом 4:1 в пользу «горожан».

В составе МС мячи забили Бернарду Силва (14-я минута), Габриэл Жезус (28-я), Илкай Гюндоган (59-я), Коул Палмер (82-я). У «Суиндона» отличился Гарри Маккёрди (78-я).

Жезус не забил пенальти в середине второго тайма.

Футболисты «Сити» получили три жёлтые карточки.

Ранее сообщалось, что обвинённый в изнасилованиях Менди отпущен под залог до суда.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить