«Манчестер Сити» разгромил «Суиндон Таун» в 1/32 Кубка Англии
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- © Kirsty Wigglesworth
Игра, которая прошла на поле стадиона «Каунти Граунд», завершилась со счётом 4:1 в пользу «горожан».
В составе МС мячи забили Бернарду Силва (14-я минута), Габриэл Жезус (28-я), Илкай Гюндоган (59-я), Коул Палмер (82-я). У «Суиндона» отличился Гарри Маккёрди (78-я).
Жезус не забил пенальти в середине второго тайма.
Футболисты «Сити» получили три жёлтые карточки.
Ранее сообщалось, что обвинённый в изнасилованиях Менди отпущен под залог до суда.