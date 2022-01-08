«Манчестер Сити» разгромил «Суиндон Таун» в 1/32 Кубка Англии

«Манчестер Сити» в гостях нанёс разгромное поражение «Суиндон Таун» в матче 1/32 финала плей-офф Кубка Англии по футболу.

AP

© Kirsty Wigglesworth

Игра, которая прошла на поле стадиона «Каунти Граунд», завершилась со счётом 4:1 в пользу «горожан». В составе МС мячи забили Бернарду Силва (14-я минута), Габриэл Жезус (28-я), Илкай Гюндоган (59-я), Коул Палмер (82-я). У «Суиндона» отличился Гарри Маккёрди (78-я). Жезус не забил пенальти в середине второго тайма. Футболисты «Сити» получили три жёлтые карточки. Ранее сообщалось, что обвинённый в изнасилованиях Менди отпущен под залог до суда.