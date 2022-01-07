Обвинённый в изнасилованиях Менди отпущен под залог до суда

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Королевский суд английского города Честер отпустил под залог защитника клуба Английской премьер-лиги (АПЛ) «Манчестер Сити» Бенжамена Менди, которого обвинили в изнасилованиях.
Обвинённый в изнасилованиях Менди отпущен под залог до суда
  • AP

Футболист будет находиться на воле до следующего заседания суда 24 января, сообщает BBC.

Менди обвиняется в семи случаях изнасилования в отношении четырёх женщин, а также в сексуальных домогательствах к ещё одной.

27-летний французский игрок был помещён под стражу 26 августа в тюрьму Альткорс в Ливерпуле. Перед Новым годом Менди перевели в исправительное учреждение в Манчестере с более строгим надзором. Он провёл в заключении 134 дня.

Ранее сообщалось, что Менди останется под стражей до 24 января.

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