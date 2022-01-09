Колыванов считает, что Кокорина просто решили поддеть, вручив премию «Золотая урна»

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Бывший футболист итальянских клубов «Фоджа», «Болонья» и сборной России Игорь Колыванов отреагировал на победу отечественного форварда «Фиорентины» Александра Кокорина в номинации «Посмешище года» премии «Золотая урна — 2021».
Колыванов считает, что Кокорина просто решили поддеть, вручив премию «Золотая урна»
  • © Spada/Keystone Press Agency
  • globallookpress.com

«Вручив такую премию, Кокорина просто решили поддеть. В Италии любят такое. Но давайте вспомним, с чего всё начиналось. Не забывайте, что незадолго до попадания в тюрьму он перенёс разрыв крестообразных связок колена. Вылечился, потом попал в эту историю. В результате Александр потерял практически полтора года», — сказал Колыванов в беседе с RT.

Он отметил, что в «Сочи» Кокорин выдал несколько ярких матчей, но в «Спартаке» у него сразу пошли микротравмы после серьёзных нагрузок.

«Что бы он ни делал, просто не успевал восстанавливаться и приводить мышцы в порядок. После 30 лет организм уже не такой свежий. К сожалению, маловероятно, что нападающий вернётся на прежний уровень... При этом претензий к Кокорину быть не может. Он реально взялся за голову и не побоялся уехать в Италию. Но там конкуренция очень высокая. Если ты несколько встреч провёл неудачно, на скамейку присядешь надолго. Это у нас Александра ценили, холили и лелеяли, а в Серии А таких, как он, предостаточно. Увы, всё упирается в отношение к футболу. Если ты повёл себя неправильно, это рано или поздно скажется. Подобное произошло и с Кокориным», — добавил специалист.

Ранее главный тренер СКА Хабаровск Сергей Юран выразил уверенность, что Кокорин больше не заиграет не только в Италии, но и в Европе вообще.

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