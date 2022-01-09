Кавазашвили — о победе Кокорина в номинации «Посмешище года»: итальянцы смеются над нами

Бывший вратарь «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили отреагировал на победу российского форварда «Фиорентины» Александра Кокорина в номинации «Посмешище года» премии «Золотая урна — 2021».

«Что творится сейчас с Александром, говорит о том, что он не может себя найти. Я был рад, когда «Фиорентина» заинтересовалась им. Я помню его как хорошего футболиста, а потом этот случай с нарушением всех правил», — цитирует эксперта «Спорт-Экспресс».

Он выразил мнение, что общество виновато в том, на каком уровне сейчас находится Кокорин. По его мнению, клубы и их руководители должны были помочь игроку, когда это было нужно.

«Я не понимаю, почему клуб сейчас так над ним издевается? Я думаю, что это оскорбления в нашу сторону через Кокорина. Итальянцы смеются над нами. Особенно журналисты. Очень обидно за ситуацию, а Александра очень жалко», — добавил Кавазашвили.

«Золотая урна» вручается худшим игрокам чемпионата Италии по итогам календарного года.

Напомним, что в нынешнем сезоне 30-летний форвард вышел на поле в составе «Фиорентины» пять раз и провёл в игре всего 104 минуты.

В итальянский клуб Кокорин перешёл из «Спартака» в январе 2021 года.

Ранее комментатор Дмитрий Губерниев назвал Кокорина легендой «Фиорентины» после победы в номинации «Посмешище года».