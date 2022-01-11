Источник: «Ювентус» заинтересовался Азмуном

Иранский форвард «Зенита» Сердар Азмун может продолжить карьеру в туринском «Ювентусе».

Об этом сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио. По информации источника, причиной интереса стала травма Федерико Кьезы, который получил разрыв передней крестообразной связки и выбыл из строя до конца сезона. «Ювентус» ищет вариант покупки недорогого футболиста. Помимо этого, туринцы имеют бесплатный слот для игроков из стран, не входящих в Евросоюз.

Текущее соглашение 27-летнего Азмуна с «Зенитом» рассчитано до лета 2022 года, потому «Ювентус» рассчитывает на невысокую сумму трансфера.

В нынешнем сезоне Азмун сыграл за «Зенит» в 21 матче во всех турнирах, где забил десять мячей и отдал четыре результативные передачи.

Ранее сообщалось, что «Лион» сделал новое предложение по Азмуну.