Источник: «Лион» сделал новое предложение по Азмуну

Французский «Лион» не теряет надежды приобрести нападающего «Зенита» Сердара Азмуна.

Об этом сообщает журналист Санти Ауна в Twitter. По информации источника, французский клуб увеличил предложение по 27-летнему иранцу. Сам Азмун уже дал согласие на переход, однако клубы пока не могут согласовать сумму трансфера.

В текущем сезоне форвард провёл 21 матч за «Зенит», забил десять мячей и отдал четыре результативные передачи. Его контракт действует до лета 2022 года.

Ранее в «Зените» высказались о возможном уходе Азмуна.