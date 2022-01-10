Источник: «Лион» сделал новое предложение по Азмуну

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Французский «Лион» не теряет надежды приобрести нападающего «Зенита» Сердара Азмуна.
Источник: «Лион» сделал новое предложение по Азмуну
  • © AP Photo/Mike Kireev

Об этом сообщает журналист Санти Ауна в Twitter. По информации источника, французский клуб увеличил предложение по 27-летнему иранцу. Сам Азмун уже дал согласие на переход, однако клубы пока не могут согласовать сумму трансфера.

В текущем сезоне форвард провёл 21 матч за «Зенит», забил десять мячей и отдал четыре результативные передачи. Его контракт действует до лета 2022 года.

Ранее в «Зените» высказались о возможном уходе Азмуна.

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