В «Зените» высказались о возможном уходе Азмуна

Генеральный директор санкт-петербургского «Зенита» Александр Медведев отреагировал на информацию о возможном уходе Сердара Азмуна в зимнее трансферное окно.

«Без возможности замены Азмуна на игрока уровнем, по крайней мере, не ниже он в зимнее окно никуда не уйдёт», — цитирует Медведева «Спорт-Экспресс».

Напомним, что главный тренер «Лиона» надеется на скорый переход Азмуна. Французский клуб уже делал предложение по футболисту.

Напомним, что по итогам первой половины сезона футболист принял участие в 21 матче «Зенита», в которых забил девять мячей и сделал одну результативную передачу. Контракт Азмуна истекает по окончании нынешнего сезона.

Ранее сообщалось, что Василий Березуцкий войдёт в тренерский штаб Алексея Березуцкого в ЦСКА.