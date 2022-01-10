Источник: Василий Березуцкий войдёт в тренерский штаб Алексея Березуцкого в ЦСКА

Василий Березуцкий в скором времени войдёт в тренерский штаб Алексея Березуцкого в московском ЦСКА.

Об этом сообщает Sport24.

Василий Березуцкий работал в ЦСКА в тренерском штабе Виктора Гончаренко. Вместе с наставником он перешёл в «Краснодар» весной 2021 года. 5 января «Краснодар» отправил в отставку Виктора Гончаренко. Вместе с ним команду покинули его помощники Василий Березуцкий и Александр Ермакович.

По итогам первой половины сезона ЦСКА занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 30 очков в 18 матчах.

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