«Неожиданное со всех точек зрения решение»: «Краснодар» отправил Гончаренко в отставку

Виктор Гончаренко уволен с поста главного тренера «Краснодара». По информации СМИ, решение было принято из-за разногласий между руководством коллектива и белорусским специалистом. Утверждается, что наставник, в частности, был недоволен неучастием в трансферной политике и влиянием Сергея Галицкого на его работу. Кроме того, сообщается, что Гончаренко резко отреагировал на увольнение своего помощника Руслана Зубика.

Руководство «Краснодара» приняло решение отправить в отставку главного тренера Виктора Гончаренко, возглавлявшего команду с апреля 2021 года. Вместе с ним клуб покинули и члены тренерского штаба Василий Березуцкий и Александр Ермакович.

При этом на сайте и в социальных сетях «быков» не появилось слов благодарности за проделанную работу, как это обычно принято, а Березуцкий отказался давать комментарии по этому поводу.

По информации журналиста Ивана Карпова, одной из причин произошедшего является неадекватная реакция белорусского специалиста на увольнение в декабре одного из своих помощников, Руслана Зубика, с которым они работали ещё с времён БАТЭ. Однако отмечается, что владельца «Краснодара» Сергея Галицкого не устраивал стиль и результаты команды под руководством Гончаренко, а уход одного из его ассистентов был лишь первым шагом к последующей отставке главного тренера, а его недовольство данной ситуацией только ускорило расставание.

Другим поводом для расторжения контракта послужило якобы нежелание наставника работать только так, как хочет президент клуба. По данным «Матч ТВ», сам тренер рассчитывал, что его деятельность будет более самостоятельной, из-за чего отношения между сторонами и зашли в тупик.

Слухи об отставке появились в белорусской прессе уже в ноябре, но тогда на них особо не обратили внимание, ведь ранее ничто не говорило о том, что Галицкий недоволен своим выбором. Он даже включал Гончаренко в тройку лучших специалистов России вместе с наставником национальной сборной Валерием Карпиным и экс-тренером «Локомотива» Марко Николичем.

Однако из декабрьского интервью Гончаренко Sport24 стало понятно, что у него периодически возникало недопонимание с владельцем клуба относительно взглядов на футбол. Например, у них случались споры по поводу ввода мяча в игру голкипером или даже по игре вратаря во время пенальти. Причём президент зачастую оставался при своём мнении.

При этом изначально в руководстве не хотели так резко расставаться со специалистом, но ситуация с Зубиком якобы так сильно задела главного тренера, что он просто несколько дней не отвечал на звонки представителей краснодарского клуба, утверждает «Чемпионат».

Под руководством наставника из Белоруссии после 18 туров чёрно-зелёные расположились на пятом месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 29 очков и отставая на два балла от третьего места и на девять — от лидирующего «Зенита». За этот период «быки» несколько раз теряли очки в играх с середняками и аутсайдерами («Химки», «Нижний Новгород»), но и порадовали болельщиков победами над «Сочи», «Рубином» и «Спартаком».

Тем не менее, как отмечают журналисты, руководство ожидало от команды большего в сезон, когда основные конкуренты испытывали сильные проблемы, а сами южане не участвовали в еврокубках. Другим серьёзным ударом по положению специалиста в «Краснодаре» мог стать вылет из Кубка России на стадии группового этапа. Причём команда потерпела разгромное поражение от «Кубани» (0:3), которая является для «быков» не просто принципиальным соперником, но и выступает в ФНЛ. То есть болельщики и руководство не могли рассчитывать на что-то, кроме победы, в этом противостоянии.

Кроме того, за весь период работы в Краснодаре белорус набрал только 50% возможных очков, что хуже большинства предшественников: Сергея Ташуева, Олега Кононова, Игоря Шалимова и Мурада Мусаева. А если сравнивать Гончаренко с Мусаевым, который покинул коллектив в прошлом сезоне, то чёрно-зелёные стали меньше владеть мячом (57,5% против 61,7%), хуже действовать в прессинге, допускать больше моментов (1,28 против 1,22) у своих ворот и меньше создавать (1,69 против 1,75). Собственно, такой расклад тоже вряд ли мог устраивать Галицкого.

«Комплекс причин, по которым «Краснодар» принял это решение. Не совсем удовлетворительная игра команды в первой части чемпионата. Есть ощущение, что существовал внутренний конфликт в клубе, недопонимание между штабом и позицией руководства. Это решение неожиданное со всех точек зрения, перед сборами они решили сменить тренера. Может быть, после первой части чемпионата они занимались поисками нового специалиста, с кем-то уже сумели договориться и только после этого решили прощаться», — поделился мнением комментатор «Матч ТВ» Константин Генич.

При этом он допустил, что на отношения мог действительно повлиять уход Зубика, но само решение об отставке Гончаренко наверняка является обдуманным, а не импульсивным.

По мнению чемпиона СССР 1969 года Евгения Ловчева, над 44-летним наставником могла нависнуть угроза отставки после того, как белорус после поражения от «Кубани» пожаловался на непонимание значения той игры у иностранных футболистов.

«Результат и футбол команды худшие в истории «Краснодара». Чтобы понять тренера, нужно дать ему не менее года и предоставить нужных игроков. Сейчас все тренеры в РПЛ — это специалисты, которые занимаются не творчеством, а тем, чтобы вырвать очки и не уйти в отставку», — подчеркнул эксперт.

Экс-тренер сборной России Сергей Балахнин, в свою очередь, отметил, что философия Гончаренко изначально совсем не подходила южному коллективу, а сейчас там в этом убедились и выбрали наилучший момент для прекращения отношений, так как у следующего рулевого чёрно-зелёных будут целые зимние сборы для подготовки команды.

«Это не значит, что Виктор Михайлович плохо работал… Думаю, он не рассчитал, что придётся так соответствовать требованиям к стилю игры. На мой взгляд, поэтому так всё и вышло… Мы видели предыдущий «Краснодар» — это комбинационная, атакующая игра, может, немножко авантюрная. А у Гончаренко она была более просчитанной, рациональной и в то же время предсказуемой. Загнанной в какие-то рамки», — цитирует Балахнина «Газета.ru».

Бывший футболист Александр Мостовой же обратил внимание на конфликтность Гончаренко и на то, что тот часто покидал должность, не успевая доработать сезон. По его словам, у него сразу возникало скептическое отношение к приглашению белоруса в «Краснодар», из-за чего итог можно считать логичным.

«Из одной лодки сразу в другую прыгнул — так не бывает. Бег по кругу ни к чему хорошему привести не может. Галицкому надо что-то менять в критериях выбора главного тренера команды. Может, пора попробовать пригласить какого-нибудь звёздного специалиста», — заявил Мостовой.

Претендентом же на освободившийся пост в прессе называют Николича, выигравшего Кубок России и завоевавшего бронзу РПЛ с «Локомотивом». И хотя Галицкий признавался, что ему не нравится стиль игры команд серба, он отмечал профессиональные качества тренера. К тому же, как предполагает ряд СМИ, в южном коллективе теперь намерены поставить на первое место результат, а не «красивый футбол». Однако журналист Иван Карпов уточняет, что Николичем на юге страны интересовались только до Нового года, а теперь клуб находится в поисках другого иностранца на пост.

По информации «Спорт-Экспресса», чёрно-зелёных также может возглавить грузинский специалист Шота Арвеладзе, который дважды приводил к победе в чемпионате и Кубке Узбекистана «Пахтакор» и продолжительное время работал с турецкими клубами. Кроме того, в списке кандидатов находятся возглавляющий «Уфу» Алексей Стукалов и экс-наставник «Балтики» Евгений Калешин.