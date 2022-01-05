Источник назвал одну из причин увольнения Гончаренко
- РИА Новости
«Виктора Михайловича увольнение Зубика очень сильно задело. Он поступил примерно так, как он уже поступал в ЦСКА. Несколько дней после случившегося он просто не брал трубки от руководства краснодарского клуба. Подобное поведение окончательно убедило Галицкого в необходимости увольнения тренера», — цитирует «Чемпионат» источник, близкий к ситуации.
Зубик занимал дожность тренера по физической подготовке в краснодарском клубе и сотрудничал с Гончаренко с 2010 года.
Ранее Бышовец выразил мнение, что у «Краснодара» есть предпосылки к удачному выступлению в сезоне.