Бышовец считает, что у «Краснодара» есть предпосылки к удачному выступлению в сезоне

Бывший главный тренер сборной России по футболу Анатолий Бышовец поделился мнением об отставке белорусского специалиста Виктора Гончаренко с поста главного тренера «Краснодара».

«Я думаю, что «Краснодар» сможет побороться за еврокубки с новым тренером. Сейчас наступает период, когда в команде есть необходимость в усилении. Предпосылки к удачному выступлению во второй части сезона есть, поскольку в отдельно взятых матчах «Краснодар» выглядел убедительно», — цитирует Бышовца «РБ Спорт».

После 18 туров «Краснодар» занимает пятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги с 29 очками.

Ранее Колыванов выразил сомнение в объективности отставки Гончаренко из «Краснодара».