Колыванов не считает объективной отставку Гончаренко из «Краснодара»
- РИА Новости
«В футболе сейчас столько различных вещей происходит, что уже перестаёшь удивляться. Наверное, это не очень объективная отставка, у команды были определённые проблемы, но и неплохие отрезки присутствовали. Даже не знаю, с чем связана отставка Виктора Гончаренко, слухов никаких вообще не ходило. Возможно, главный тренер хотел усиления, но где-то не договорились. Что же касается Марко Николича в «Краснодаре», то в «Локомотиве» он неплохо отработал и создал хорошую команду», — цитирует Колыванова «Чемпионат».
5 января «Краснодар» отправил в отставку Виктора Гончаренко. Вместе с ним команду покинули его помощники Василий Березуцкий и Александр Ермакович.
Ранее Тарханов признался, что был удивлён увольнением Гончаренко из «Краснодара».