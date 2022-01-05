Колыванов не считает объективной отставку Гончаренко из «Краснодара»

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Бывший игрок сборной России по футболу Игорь Колыванов отреагировал на отставку наставника Виктора Гончаренко из «Краснодара».
Колыванов не считает объективной отставку Гончаренко из «Краснодара»
  • РИА Новости

«В футболе сейчас столько различных вещей происходит, что уже перестаёшь удивляться. Наверное, это не очень объективная отставка, у команды были определённые проблемы, но и неплохие отрезки присутствовали. Даже не знаю, с чем связана отставка Виктора Гончаренко, слухов никаких вообще не ходило. Возможно, главный тренер хотел усиления, но где-то не договорились. Что же касается Марко Николича в «Краснодаре», то в «Локомотиве» он неплохо отработал и создал хорошую команду», — цитирует Колыванова «Чемпионат».

5 января «Краснодар» отправил в отставку Виктора Гончаренко. Вместе с ним команду покинули его помощники Василий Березуцкий и Александр Ермакович.

Ранее Тарханов признался, что был удивлён увольнением Гончаренко из «Краснодара».

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