Колыванов не считает объективной отставку Гончаренко из «Краснодара»

Бывший игрок сборной России по футболу Игорь Колыванов отреагировал на отставку наставника Виктора Гончаренко из «Краснодара».

«В футболе сейчас столько различных вещей происходит, что уже перестаёшь удивляться. Наверное, это не очень объективная отставка, у команды были определённые проблемы, но и неплохие отрезки присутствовали. Даже не знаю, с чем связана отставка Виктора Гончаренко, слухов никаких вообще не ходило. Возможно, главный тренер хотел усиления, но где-то не договорились. Что же касается Марко Николича в «Краснодаре», то в «Локомотиве» он неплохо отработал и создал хорошую команду», — цитирует Колыванова «Чемпионат».

5 января «Краснодар» отправил в отставку Виктора Гончаренко. Вместе с ним команду покинули его помощники Василий Березуцкий и Александр Ермакович.

Ранее Тарханов признался, что был удивлён увольнением Гончаренко из «Краснодара».