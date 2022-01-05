Тарханов признался, что был удивлён увольнением Гончаренко из «Краснодара»

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Известный российский специалист Александр Тарханов отреагировал на отставку главного тренера «Краснодара» Виктора Гончаренко.
Тарханов признался, что был удивлён увольнением Гончаренко из «Краснодара»
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«Это решение руководства клуба. Видимо, что-то их не удовлетворяло в плане игры. Гончаренко — хороший тренер, однако взгляд на футбол у руководства немного другой. Отставка главного тренера стала неожиданностью, отпуск вроде бы прошёл. Что же касается возможного прихода Николича, то не могу сказать ни плохого, ни хорошего. В «Локомотиве» немного изменил игру, но не получилось то, чего он хотел», — цитирует Тарханова «Чемпионат».

5 января «Краснодар» отправил в отставку Виктора Гончаренко. Вместе с ним команду покинули его помощники Василий Березуцкий и Александр Ермакович.

Ранее Масалитин выразил мнение, что причиной увольнения Гончаренко из «Краснодара» стали внутренние конфликты.

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