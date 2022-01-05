Масалитин считает, что причиной увольнения Гончаренко из «Краснодара» стали внутренние конфликты

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Экс-футболист ЦСКА Валерий Масалитин отреагировал на отставку главного тренера «Краснодара» Виктора Гончаренко.
Масалитин считает, что причиной увольнения Гончаренко из «Краснодара» стали внутренние конфликты
  • РИА Новости

«Когда очень часто в команде меняются тренеры, это вызывает насторожённость к группе лиц, которые руководят клубом. Либо они постоянно ошибаются, либо ожидают, что придёт маг и волшебник, сделает клуб чемпионом. Мы привыкли, что «Краснодар» играет в атакующий футбол, у команды есть своя концепция, она развивалась, однако сейчас пришла к застою. Видимо, потому часто и меняют главных тренеров. Результат у клуба определённый был. Возможно, всё это связано с трансферами на усиление. Причина отставки — точно не результат, здесь есть какой-то внутренний раздрай. Возможно, Гончаренко приходил на одних условиях, потом что-то поменялось. Если бы руководство клуба было недовольно результатом, то главного тренера убрали бы сразу после сезона», — цитирует Масалитина «Чемпионат».

5 января «Краснодар» отправил в отставку Виктора Гончаренко. Вместе с ним команду покинули его помощники Василий Березуцкий и Александр Ермакович.

Ранее Колосков призвал руководство «Краснодара» объяснить увольнение Гончаренко.

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