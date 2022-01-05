Колосков призвал руководство «Краснодара» объяснить увольнение Гончаренко

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Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков прокомментировал увольнение белорусского специалиста Виктора Гончаренко с поста главного тренера «Краснодара».
Колосков призвал руководство «Краснодара» объяснить увольнение Гончаренко
  • РИА Новости

«Я вообще не понял, в чём был смысл увольнять Гончаренко. Ерунда какая-то, честно говоря. Команда сейчас идёт на пятом месте, турнирная таблица плотная, «Краснодар» всё ещё может зацепиться за еврокубки. Играли они неплохо, претензий к Гончаренко, на мой взгляд, особых быть не может. К тому же Галицкий говорил, что ему важна именно смелая игра, а не результат. Если отставка случается во время отпуска, это значит, мы чего-то не знаем и не видим. Было бы логично, чтобы кто-то из руководства «Краснодара» вышел и объяснил, почему так вышло. Честно и без секретов. Кто может заменить Гончаренко? Я не знаю, но нет никаких гарантий, что новый тренер вообще всё не развалит. Такое часто происходит, когда тренер меняется в середине чемпионата», — цитирует Колоскова Sport24.

После 18 туров чемпионата Российской премьер-лиги «Краснодар» идёт на пятой позиции, набрав 29 очков. Отставание от третьей строчки составляет два очка.

Ранее Мостовой заявил, что «Краснодару» необходим более-менее известный иностранец.

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