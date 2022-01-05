Мостовой заявил, что «Краснодару» нужен «более-менее» известный иностранец

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой отреагировал на отставку Виктора Гончаренко с поста главного тренера «Краснодара».

«Неожиданная новость. С другой стороны, если взять его историю, во всех командах у него были какие-то разногласия», — цитирует Мостового «Спорт-Экспресс».

Он добавил, что «Краснодар» должен возглавить «более-менее» известный иностранец.

Напомним, что 5 января «Краснодар» отправил в отставку Виктора Гончаренко. Вместе с ним команду покинули его помощники Василий Березуцкий и Александр Ермакович.

Отмечается, что одним из главных кандидатов на пост наставника команды является Марко Николич.

Ранее сообщалось, что «Спартак» может приобрести эквадорского нападающего софийского ЦСКА.