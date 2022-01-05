Березуцкий отказался комментировать свою отставку из «Краснодара»

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Бывший тренер «Краснодара» Василий Березуцкий отказался комментировать свою отставку из клуба.
Березуцкий отказался комментировать свою отставку из «Краснодара»
  • РИА Новости

«Я пока не буду ничего комментировать, вы рано выходите работать, нужно ещё отдыхать», — цитирует Березуцкого «Матч ТВ».

Напомним, что «Краснодар» отправил в отставку Виктора Гончаренко. Вместе с ним команду покинули его помощники Василий Березуцкий и Александр Ермакович.

По итогам первой половины сезона «Краснодар» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав в 18 матчах 29 очков.

Ранее сообщалось, что Николич может стать главным тренером «Краснодара».

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