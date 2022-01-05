Березуцкий отказался комментировать свою отставку из «Краснодара»

Бывший тренер «Краснодара» Василий Березуцкий отказался комментировать свою отставку из клуба.

«Я пока не буду ничего комментировать, вы рано выходите работать, нужно ещё отдыхать», — цитирует Березуцкого «Матч ТВ».

Напомним, что «Краснодар» отправил в отставку Виктора Гончаренко. Вместе с ним команду покинули его помощники Василий Березуцкий и Александр Ермакович.

По итогам первой половины сезона «Краснодар» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав в 18 матчах 29 очков.

Ранее сообщалось, что Николич может стать главным тренером «Краснодара».