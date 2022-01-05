СЭ: Николич может стать главным тренером «Краснодара»
- © РИА Новости / Александр Вильф
По информации издания «Спорт-Экспресс», специалист является главным кандидатом на место наставника «быков».
Напомним, что Николич тренировал «Локомотив» с 2020 по 2021 год. Под его руководством железнодожники выиграли Кубок России в 2021 году.
По итогам первой половины сезона «Краснодар» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 29 очков в 18 матчах.
Ранее сообщалось, что «Краснодар» расторг контракт с Гончаренко.