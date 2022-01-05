СЭ: Николич может стать главным тренером «Краснодара»

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Бывший главный тренер московского «Локомотива» Марко Николич может стать главным тренером «Краснодара».
СЭ: Николич может стать главным тренером «Краснодара»
  • © РИА Новости / Александр Вильф

По информации издания «Спорт-Экспресс», специалист является главным кандидатом на место наставника «быков».

Напомним, что Николич тренировал «Локомотив» с 2020 по 2021 год. Под его руководством железнодожники выиграли Кубок России в 2021 году.

По итогам первой половины сезона «Краснодар» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 29 очков в 18 матчах.

Ранее сообщалось, что «Краснодар» расторг контракт с Гончаренко.

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