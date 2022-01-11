«Чемпионат»: «Рубин» согласовал условия личного контракта с Кучаевым

Полузащитник московского ЦСКА Константин Кучаев близок к переходу в казанский «Рубин».

Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. При этом у «Рубина» пока отсутствует договорённость с нынешним клубом Кучаева, ЦСКА.

23-летний полузащитник выступает за ЦСКА с сезона-2018/2019. За это время он провёл за столичный клуб 85 матчей, в которых отметился шестью забитыми мячами, и отдал шесть результативных передач.

Ранее сообщалось, что «Рубин» ведёт переговоры с ЦСКА о переходе Кучаева.