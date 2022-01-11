«РБ Спорт»: «Рубин» ведёт переговоры с ЦСКА о переходе Кучаева

Казанский «Рубин» намерен заполучить полузащитника московского ЦСКА Константина Кучаева.

Об этом сообщает «РБ Спорт». По информации портала, на данный момент стороны не могут согласовать формат перехода: «Рубин» хотел бы взять футболиста в аренду с правом выкупа, а ЦСКА настроен на полноценный трансфер.

Срок действия контракта 23-летнего полузащитника с армейцами истекает по окончании сезона-2022/23. В текущем чемпионате РПЛ Кучаев принял участие в 13 матчах РПЛ, не отметившись результативными действиями.

Ранее сообщалось, что голкипер «Рубина» Коновалов близок к переходу в шотландский клуб.