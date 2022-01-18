Футболист «Краснодара» Стоцкий отправился на просмотр в «Нижний Новгород»

Генеральный директор футбольного клуба «Нижний Новгород» Равиль Измайлов подтвердил, что на сборах просмотр в команде пройдёт полузащитник «Краснодара» Дмитрий Стоцкий.

«Да, Дмитрий Стоцкий действительно направляется в «Нижний Новгород» на просмотр. В скором времени он будет в Турции на сборах с командой», — цитирует Измайлова «Спорт-Экспресс».

В этом сезоне 32-летний Стоцкий провёл за «Краснодар» восемь матчей и не отметился результативными действиями. Он перешёл в команду с юга России из «Уфы» в 2018 году.

Ранее сообщалось, что «Эспаньол» арендовал футболиста «Краснодара» Тонни де Вильену.