Футболист «Краснодара» Стоцкий отправился на просмотр в «Нижний Новгород»
- РИА Новости
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«Да, Дмитрий Стоцкий действительно направляется в «Нижний Новгород» на просмотр. В скором времени он будет в Турции на сборах с командой», — цитирует Измайлова «Спорт-Экспресс».
В этом сезоне 32-летний Стоцкий провёл за «Краснодар» восемь матчей и не отметился результативными действиями. Он перешёл в команду с юга России из «Уфы» в 2018 году.
Ранее сообщалось, что «Эспаньол» арендовал футболиста «Краснодара» Тонни де Вильену.