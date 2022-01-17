«Эспаньол» арендовал футболиста «Краснодара» Вильену
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Как сообщается на сайте российского клуба, соглашение рассчитано до 30 июня 2022 года. При этом у коллектива из Барселоны останется право выкупа игрока по окончании аренды.
27-летний Вильена выступает за «Краснодар» с 2019 года. В этом сезоне он провёл за команду 15 матчей, забил два мяча и отдал одну результативную передачу.
Ранее экс-наставник «быков» Сергей Ташуев объяснил, почему владелец клуба Сергей Галицкий выбрал Даниэля Фарке новым главным тренером «Краснодара».