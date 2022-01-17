«Эспаньол» арендовал футболиста «Краснодара» Вильену

Полузащитник «Краснодара» Тонни де Вильена перешёл на правах аренды в испанский футбольный клуб «Эспаньол».

Как сообщается на сайте российского клуба, соглашение рассчитано до 30 июня 2022 года. При этом у коллектива из Барселоны останется право выкупа игрока по окончании аренды.

27-летний Вильена выступает за «Краснодар» с 2019 года. В этом сезоне он провёл за команду 15 матчей, забил два мяча и отдал одну результативную передачу.

Ранее экс-наставник «быков» Сергей Ташуев объяснил, почему владелец клуба Сергей Галицкий выбрал Даниэля Фарке новым главным тренером «Краснодара».