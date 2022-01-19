«Всем нам свойственно неудачно шутить»: в России не оценили креатив ЦСКА при презентации Языджи

Московский ЦСКА неудачно презентовал новичка команды Юсуфа Языджи. Клуб выложил ролик, в котором заманивает турка в страну фразой: «Это из России. У нас много Наташ». Шутку не оценили представители футбольной общественности и многие знаменитости. Видео быстро удалили, а главный редактор CSKA TV Катерина Кирильчева извинилась за неуместный контент. По словам директора по связям с общественностью и информационной политике армейцев Сергея Аксёнова, ответственные за этот инцидент сотрудники уже отстранены от работы.

Московский ЦСКА в среду объявил о переходе турецкого полузащитника Юсуфа Языджи из «Лилля». Столичный клуб в честь этого события подготовил неоднозначный ролик в Instagram. В нём показано, как якобы шли переговоры с игроком. Футболист не отвечал на сообщения армейцев, пока они не сделали «ход конём» и не отправили сообщение следующего содержания: «Юсуф, это из России. У нас много Наташ». «Пять минут. Я уже в пути», — последовал ответ.

© ПФК ЦСКА

«Женщины должны устроить бунт»

Такой креатив не нашел понимания у российских болельщиков, футбольных функционеров и известных представительниц прекрасного пола. Телеведущая Виктория Боня заявила «Спорт-Экспрессу», что после такого женщинам необходимо устроить бунт и не позволять мужчинам так с ними обращаться.

«Это показатель того, как русские мужчины видят наших женщин. Эти люди совсем давно обесценили всех девушек, скатали их с асфальтом и готовы предлагать их всем, как морковку. Я хотела бы сказать, что женщины должны устроить бунт!», — заявила Боня.

Также по теме Выбор Сергеева, мотивация Смолова и вызов Жиркова: главные вопросы зимней трансферной кампании РПЛ Почему переход Ивана Сергеева является усилением для «Зенита», а Фёдор Смолов способен помочь «Динамо»? Сумеет ли заиграть в...

Было удивлена, увидев ролик ЦСКА, и продюсер Яна Рудковская. Она призналась, что никогда бы не утвердила такой сценарий.

«Как человек, который создает, придумывает и заказывает много контента, я бы не заказала, не утвердила и не опубликовала такой ролик никогда. В ЦСКА же должен было быть какое-то обсуждение этой работы, фокус-группа. Неужели они все проголосовали за это? Может, мы вообще с одной планеты, а они с другой? «У нас много Наташ», «буду через пять минут». Что это вообще? Такое ощущение, что у нас в стране абсолютно не ценят женщин, будто женщины — это товар», — приводит слова Рудковской «Матч ТВ».

Депутат Государственной думы Светлана Журова призналась, что в Турции её тоже часто называли Наташей. По её словам, благодаря видео пресс-службы теперь о новичке узнали не только футбольные болельщики.

«Я не считаю эту шутку оскорбительной для российских женщин, не считаю, что им стоит на неё обижаться. Многих русских девушек в Турции называют Наташами, это так сложилось. Это стало уже традиционно, во многом это из-за русских девушек, которые создали там себе такой образ. Даже не русских, а украинских девушек. Если любая русская девушка туда приедет, то ее будут так называть. И меня тоже там Наташей называли, ничего страшного. ЦСКА провели удачную акцию, теперь многие узнали фамилию их новичка, не только болельщики, но и не причастные к футболу люди», — сказала Журова в интервью «РБК-Спорт».

«Всем нам свойственно неудачно шутить»

Не поддержали идею армейцев и представители мужского пола. Болельщик ЦСКА и юморист Михаил Грушевский назвал шутку неуместной.

«Много Наташ»... это непрофессионально и очень глупо. К сожалению. Я понимаю, что речь идет о моём любимом клубе, но кто-то облажался... Я понимаю эту шутку, но она просто не совсем уместна в контексте перехода турецкого футболиста. Он ведь приезжает в Москву не для того, чтобы рассматривать Наташ и других русских девушек... Ну окей, в общем, неудачная шутка. Ничего трагичного. Всем нам свойственно неудачно шутить. Бывает», — приводит слова Грушевского «Газета.Ru».

Тележурналист и комментатор Илья Казаков, в свою очередь, отметил, что ЦСКА не в первый раз переступает грань дозволенного.

«Болельщики ЦСКА вроде бы совсем недавно возмущались видео, где тиктокерша в клубной форме на поле стадиона «исполняла тверк и рукой имитировала стимуляцию полового члена». Клуб их услышал, было заявление со словами «ЦСКА сожалеет о произошедшем и сделает всё возможное, чтобы исключить подобные инциденты в будущем». И вот снова на те же грабли», — написал Казаков в своём Telegram-канале.

На ролик отреагировали и в Российском футбольном союзе. Глава комитета по этике организации Семён Андреев заявил, что готов рассмотреть скандальную публикацию, если поступит обращение.

«Очень глупый и оскорбительный ролик в адрес наших девушек и женщин, это даже шуткой нельзя назвать. Какая-то распущенность (со стороны ЦСКА). Если поступит обращение, то комитет по этике разберёт эту публикацию», — сказал чиновник в интервью «Матч ТВ».

Футбольный «Спартак» также не мог не воспользоваться случаем и пошутил над неудачным роликом конкурента. Красно-белые выложили пост в Twitter с фото весёлого и грустного футболиста и подписью: «Обычный хороший день / Наткнулся на твиттер одной московской команды».

Обычный хороший день / Наткнулся на твиттер одной московской команды pic.twitter.com/aCSKwvHA4r — ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) January 19, 2022

Молниеносная реакция

Реакция на неудачную шутку со стороны последовала почти моментально. Уже через примерно полчаса видео было удалено, а вместо него появилось официальное обращение главного редактора CSKA TV Катерины Кирильчевой. Она принесла извинения за ролик, который выпустила медиагруппа.

«Изначально планировался и был утверждён совершенно другой сценарий, но без присутствия игрока его нельзя было воплотить в жизнь. В условия дефицита времени мною был придуман такой сюжет, который оказался неудачным и неуместным, а для многих ещё и оскорбительным», — написала Кирильчева.

Кроме того, директор по связям с общественностью и информационной политике ЦСКА Сергей Аксёнов заявил, что все ответственные за инцидент лица, отстранены от работы.

«Тут даже обсуждать нечего. Подобные вещи не должны появляться на официальных ресурсах. Это и недопустимо, и не приемлемо. Лица, ответственные за этот инцидент, отстранены от работы», — приводит его слова «Спорт-Экспресс».

По информации Telegram-канала «Первоспортивный», из-за скандальной презентации в ближайшее время клуб покинет руководитель SMM-отдела армейцев Евгений Михутов.

При этом президент ЦСКА Евгений Гинер сказал РИА Новости, что не в курсе ситуации.