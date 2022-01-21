Источник: форвард «Монако» Изидор переходит в «Локомотив»

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Нападающий «Монако» Вильсон Изидор в ближайшее время станет новым игроком московского «Локомотива».
Источник: форвард «Монако» Изидор переходит в «Локомотив»
  • © AP Photo/Lisa Leutner

Об этом сообщает L’Equipe со ссылкой на Le Parisien. По информации источника, клубы уже договорились о переходе.

Сумма трансфера составит €3,5 млн. 21 января Изидор прилетит в Испанию, где проходят сборы «Локомотива», для прохождения медосмотра. 

21-летний француз в нынешнем сезоне провёл восемь матчей за «Монако» во всех турнирах, не сумев отметиться результативными действиями.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» заплатит за форварда «Монако» Изидора €2,5 млн.

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