ЦСКА объявил о переходе парагвайского футболиста Медины

Московский ЦСКА объявил о подписании контракта с парагвайским полузащитником Хесусом Мединой.

Как сообщает клубная пресс-служба, игрок перешёл в команду на правах свободного агента. Соглашение рассчитано до окончания сезона-2024/25. 24-летний футболист уже прибыл на тренировочный сбор армейцев.

Предыдущим клубом парагвайца был «Нью-Йорк Сити», с которым он стал в минувшем году чемпионом MLS. Также в его активе одна игра за сборную Парагвая.

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