ЦСКА объявил о переходе парагвайского футболиста Медины

Короткая ссылка
Московский ЦСКА объявил о подписании контракта с парагвайским полузащитником Хесусом Мединой.
ЦСКА объявил о переходе парагвайского футболиста Медины
  • ©Michael Janosz/ISI Photos/Getty Images

Как сообщает клубная пресс-служба, игрок перешёл в команду на правах свободного агента. Соглашение рассчитано до окончания сезона-2024/25. 24-летний футболист уже прибыл на тренировочный сбор армейцев.

Предыдущим клубом парагвайца был «Нью-Йорк Сити», с которым он стал в минувшем году чемпионом MLS. Также в его активе одна игра за сборную Парагвая.

Ранее президент «Лилля» сообщил об отсутствии договорённости по Языджи.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить