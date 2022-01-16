Президент «Лилля» сообщил об отсутствии договорённости по Языджи

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Президент «Лилля» Оливье Летанг рассказал о статусе переговоров о трансфере турецкого полузащитника команды в московский ЦСКА.
Президент «Лилля» сообщил об отсутствии договорённости по Языджи
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«Всё ещё ведутся переговоры с ЦСКА, но пока мы не договорились. В случае ухода Юсуфа мы хотим его заменить. Но первый шаг заключается в согласовании контракта с московским клубом по Языджи. Он пока выполнен, потому больше я вам ничего не могу сказать. Пока всё не завершится, возможно всякое», — приводит слова Летанга RMC.

Турецкий полузащитник в сезоне-2021/22 провёл 22 матча за французский клуб, забил один мяч и сделал одну результативную передачу.

Ранее агент Языджи заявил, что ЦСКА пока не договорился о переходе футболиста «Лилля».

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