Президент «Лилля» сообщил об отсутствии договорённости по Языджи

Президент «Лилля» Оливье Летанг рассказал о статусе переговоров о трансфере турецкого полузащитника команды в московский ЦСКА.

«Всё ещё ведутся переговоры с ЦСКА, но пока мы не договорились. В случае ухода Юсуфа мы хотим его заменить. Но первый шаг заключается в согласовании контракта с московским клубом по Языджи. Он пока выполнен, потому больше я вам ничего не могу сказать. Пока всё не завершится, возможно всякое», — приводит слова Летанга RMC.

Турецкий полузащитник в сезоне-2021/22 провёл 22 матча за французский клуб, забил один мяч и сделал одну результативную передачу.

Ранее агент Языджи заявил, что ЦСКА пока не договорился о переходе футболиста «Лилля».