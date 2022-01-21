Источник: ЦСКА может отдать Бохинена в аренду «Салернитане»

Полузащитник московского ЦСКА Эмиль Бохинен может продолжить карьеру в итальянской Серии А.

Об этом сообщает salernitananews.it. По информации источника, норвежец может перейти в «Салернитану» на правах аренды с правом выкупа за €3,5 млн. Стоимость аренды полузащитника до лета составит €250 тыс.

Бохинен выступает за ЦСКА с февраля 2021 года. В составе армейцев норвежец провёл 14 матчей, забил два мяча и отдал одну результативную передачу. Его контракт с армейцами рассчитан до июня 2025 года.

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