Источник: ЦСКА может отдать Бохинена в аренду «Салернитане»

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Полузащитник московского ЦСКА Эмиль Бохинен может продолжить карьеру в итальянской Серии А.
Источник: ЦСКА может отдать Бохинена в аренду «Салернитане»
  • РИА Новости

Об этом сообщает salernitananews.it. По информации источника, норвежец может перейти в «Салернитану» на правах аренды с правом выкупа за €3,5 млн. Стоимость аренды полузащитника до лета составит €250 тыс.

Бохинен выступает за ЦСКА с февраля 2021 года. В составе армейцев норвежец провёл 14 матчей, забил два мяча и отдал одну результативную передачу. Его контракт с армейцами рассчитан до июня 2025 года.

Ранее Языджи заявил, что приехал в ЦСКА побеждать.

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