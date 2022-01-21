Каттани объяснил, почему «Спартак» приобрёл Пруцева

Новый спортивный директор московского «Спартака» Лука Каттани высказался о переходе в команду полузащитника Данила Пруцева.

«Когда мы говорили о том, чтобы обеспечить «Спартаку» светлое будущее, то я имел в виду именно таких футболистов, как Данил Пруцев. Он молод, но уже имеет значительный опыт. Он искусен в работе с мячом на ограниченном пространстве, у него есть видение поля, он знает, как быстро передвигать мяч... Вне поля он может казаться застенчивым, но на самом деле он знает, как играть в футбол в своём стиле. Первое знакомство с Пруцевым произвело на меня прекрасное впечатление: это умный парень, который уже знает, как важно много работать. Необходимо дать ему время повзрослеть без излишнего давления. Уверен, что эта сделка принесёт отличные результаты», — цитирует Каттани «Спорт-Экспресс».

В нынешнем сезоне РПЛ Пруцев провел за «Крылья» 17 матчей, не отличившись результативными действиями.

Ранее Пруцев поблагодарил «Крылья Советов» после трансфера в «Спартак».