Пруцев поблагодарил «Крылья Советов» после трансфера в «Спартак»

Полузащитник Данил Пруцев прокомментировал свой переход из самарских «Крыльев Советов» в московский «Спартак».

«Я благодарен тренерам, болельщикам и партнёрам по команде за то, что в «Крыльях Советов» мне удалось добиться такого сильного прогресса. Я был рад вернуться сюда прошлым летом, в клубе созданы все условия, чтобы достичь новых высот. От всей души желаю этого «Крыльям», — приводит слова Пруцева официальный сайт самарского клуба.

21-летний россиянин подписал контракт со «Спартаком» до 2026 года.

Ранее «Спартак» объявил о трансфере Пруцева.