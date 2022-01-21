Пруцев поблагодарил «Крылья Советов» после трансфера в «Спартак»

Короткая ссылка
Полузащитник Данил Пруцев прокомментировал свой переход из самарских «Крыльев Советов» в московский «Спартак».
Пруцев поблагодарил «Крылья Советов» после трансфера в «Спартак»
  • ©Srdjan Stevanovic/Getty Images

«Я благодарен тренерам, болельщикам и партнёрам по команде за то, что в «Крыльях Советов» мне удалось добиться такого сильного прогресса. Я был рад вернуться сюда прошлым летом, в клубе созданы все условия, чтобы достичь новых высот. От всей души желаю этого «Крыльям», — приводит слова Пруцева официальный сайт самарского клуба.

21-летний россиянин подписал контракт со «Спартаком» до 2026 года.

Ранее «Спартак» объявил о трансфере Пруцева.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить