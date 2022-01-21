Лисакович перешёл из «Локомотива» в «Рубин»

Нападающий московского «Локомотива» Виталий Лисакович стал игроком казанского «Рубина».

Контракт с 23-летним нападающим подписан на 3,5 года, сообщает пресс-служба команды из столицы Татарстана.

Лисакович в составе «Локомотива» в сезоне-2021/22 в 21 матче забил два мяча и сделал две результативные передачи.

«Рубин» (22 очка) по итогам 18 туров занимает десятое место в турнирной таблице чемпионата России. «Локомотив» (28) идёт на шестой позиции. Лидирует в РПЛ «Зенит» (38).

Ранее сообщалось, что полузащитник «Крыльев Советов» Данил Пруцев продолжит карьеру в московском «Спартаке».