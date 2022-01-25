Футболист Адамов перешёл из «Урала» в «Зенит»

Короткая ссылка
Санкт-петербургский футбольный клуб «Зенит» объявил о трансфере защитника екатеринбургского «Урала» Арсена Адамова.
Футболист Адамов перешёл из «Урала» в «Зенит»
  • Gettyimages.ru

Как сообщает пресс-служба сине-бело-голубых, контракт с 22-летним игроком рассчитан до конца сезона-2025/26.

«Зенит» приветствует Арсена Адамова в Петербурге и желает успехов в составе сине-бело-голубых!» — говорится на сайте клуба из Северной столицы.

В нынешнем сезоне Адамов провёл 19 матчей за «Урал» и забил один мяч. Он также вызывался в сборную России по футболу на октябрьские матчи.

Ранее сообщалось, что хет-трик Александра Ерохина помог «Зениту» разгромить «Жилину» в товарищеском матче.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить