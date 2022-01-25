Футболист Адамов перешёл из «Урала» в «Зенит»

Санкт-петербургский футбольный клуб «Зенит» объявил о трансфере защитника екатеринбургского «Урала» Арсена Адамова.

Как сообщает пресс-служба сине-бело-голубых, контракт с 22-летним игроком рассчитан до конца сезона-2025/26.

«Зенит» приветствует Арсена Адамова в Петербурге и желает успехов в составе сине-бело-голубых!» — говорится на сайте клуба из Северной столицы.

В нынешнем сезоне Адамов провёл 19 матчей за «Урал» и забил один мяч. Он также вызывался в сборную России по футболу на октябрьские матчи.

Ранее сообщалось, что хет-трик Александра Ерохина помог «Зениту» разгромить «Жилину» в товарищеском матче.