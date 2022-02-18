Хавбек Карраскаль стал игроком ПФК ЦСКА

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Колумбийский полузащитник Хорхе Карраскаль перешёл в московский футбольный клуб ЦСКА на правах аренды до окончания сезона-2021/22.
Хавбек Карраскаль стал игроком ПФК ЦСКА
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  • © Hernan Cortez

Соглашение с аргентинским «Ривер Плейтом» предусматривает опцию выкупа трансфера хавбека, сообщает пресс-служба ЦСКА.

Уточняется, что 23-летний футболист успешно прошёл медосмотр и присоединился к армейскому клубу в испанском Кампоаморе, где ЦСКА проводит тренировочный сбор.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в €6,2 млн.

Ранее полузащитник московского ЦСКА Иван Обляков рассказал о желании остаться в столичном клубе.

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