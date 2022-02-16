Обляков: ЦСКА — топ-клуб по трофеям, истории, задачам

Полузащитник московского ЦСКА Иван Обляков рассказал о желании остаться в столичном клубе.

«ЦСКА — топ-клуб по трофеям, истории, задачам. Почему я должен хотеть уйти? Да и предложений таких не поступало. Я в первую очередь хочу добиться результата с ЦСКА», — цитирует Облякова Sport24.

Напомним, что футболист присоединился к клубу в 2018 году, перейдя из «Уфы». В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Обляков принял участие в 18 матчах ЦСКА, в которых сделал две результативные передачи.

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