Обляков: ЦСКА — топ-клуб по трофеям, истории, задачам
- Legion-Media
- © Pro Shots/Sipa USA
«ЦСКА — топ-клуб по трофеям, истории, задачам. Почему я должен хотеть уйти? Да и предложений таких не поступало. Я в первую очередь хочу добиться результата с ЦСКА», — цитирует Облякова Sport24.
Напомним, что футболист присоединился к клубу в 2018 году, перейдя из «Уфы». В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Обляков принял участие в 18 матчах ЦСКА, в которых сделал две результативные передачи.
Ранее сообщалось, что «Фиорентина» продаст Кокорина в Россию до закрытия трансферного окна.