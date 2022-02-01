Покупка Алберто, аренда Чалова и уход Жиго: что происходит в клубах РПЛ в зимнее межсезонье

«Зенит» объявил об уходе Сердара Азмуна в «Байер» зимой и оперативно подписал контракт с Юри Алберто. «Спартак» продал в «Марсель» Самуэля Жиго и укрепил опорную зону полузащитником сборной Люксембурга Кристофером Мартинсом Перейрой. ЦСКА может отдать Фёдора Чалова в аренду в швейцарский «Базель», а «Локомотив» приобрёл молодого нападающего «Монако» Вильсона Изидора. Что происходит в клубах РПЛ в зимнее межсезонье — в материале RT.

Замена нападающих в «Зените»

«Зенит» в текущее трансферное окно выполнил главную задачу — обновил и усилил линию атаки. Сначала петербуржцы приобрели лучшего бомбардира «Крыльев Советов» Ивана Сергеева, а затем подписали контракт с нападающим «Интернасьонала» Юри Алберто. Сообщалось, что бразилец переедет в Россию летом, однако действующим чемпионам страны пришлось активизировать переговоры из-за ситуации с Сердаром Азмуном.

Также отмечалось, что в Санкт-Петербурге крайне недовольны поведением иранца, который отправился на подписание соглашения с «Байером», не поставив в известность руководство и нарушив медицинский протокол. За это сине-бело-голубые намеревались наложить на футболиста санкции. Так, его не отпустили в сборную Ирана на матчи квалификации чемпионата мира — 2022, сославшись на поздно пришедший вызов и плохую форму форварда.

Стало понятно, что он вряд ли полностью отработает действующий до лета контракт. По последней информации, леверкузенцы заплатят за легионера €4 млн с учётом бонусов, чтобы получить его уже зимой. Азмун не полетел на второй сбор команды в Португалию и обратился к болельщикам со словами благодарности.

Между тем в воскресенье «Зенит» объявил о трансфере Алберто. Юри взял девятый номер в честь кумира Роберта Левандовски и отметил тёплый приём.

«Это было видно по «тоннелю», который устроила команда. Я очень хорошо прочувствовал всю их любовь. Вообще, было классно, ребята мне очень помогали, я надеюсь, завтра будет так же», — приводит слова новичка официальный сайт «Зенита».

Судя по всему, действующим чемпионам России пришлось переплачивать за бразильца, однако генеральный директор клуба Александр Медведев назвал фигурирующую в СМИ сумму €17 млн близкой к истине.

Усиление опорной зоны «Спартака»

Активно на трансферном рынке ведёт себя и «Спартак». Новый спортивный директор Лука Каттани принимает вполне логичные решения. Менее чем за €15 млн приобретены молодые Шамар Николсон, Даниил Хлусевич, Данил Пруцев, Леон Классен и Илья Свинов, которые обладают перспективой роста и способны в будущем принести немалую пользу.

Помимо Пруцева, десятикратные чемпионы России укрепили опорную зону полузащитником сборной Люксембурга Кристофером Мартинсом Перейрой. В последние годы он выступал за «Янг Бойз», с которым дважды стал чемпионом Швейцарии и дебютировал в групповом этапе ЛЧ. В главном еврокубке футболист зарекомендовал себя как отличный разрушитель. В среднем за матч турнира в его активе 2,6 отбора и два перехвата. В лице Перейры команда может обрести «цепного пса», которого ей не хватало в последнее время.

Зато москвичи избавились от полузащитника Йоррита Хендрикса. Получающий немалую зарплату легионер практически не приносил пользы, но и уходить не хотел. Зимой удалось договориться с «Фейеноордом» о длительной аренде сроком на полтора года с правом выкупа. Нельзя исключать, что футболист по примеру Гуса Тиля вернёт уверенность в себе на родине и на нём ещё получится заработать.

С максимально возможной выгодой получилось расстаться даже с Самуэлем Жиго. Летом у француза заканчивался действующий контракт с клубом, и он не скрывал, что не сможет продлить его по семейным обстоятельствам. Защитник участвует в судебном процессе с бывшей женой по вопросу опеки над сыном, поэтому обязан постоянно находиться рядом с ребёнком.

Интерес к футболисту проявил «Марсель», который выкупил права на него уже сейчас, но оставил в аренде в «Спартаке». Красно-белые получили за лидера €500 тыс. Спешка французского коллектива объясняется запретом вести трансферную деятельность на протяжении двух окон, который вступит в силу как раз летом.

Вопросы вызывает лишь потеря Эсекьеля Понсе. Он перешёл в аренду с правом выкупа в стан аутсайдера Примеры «Эльче». Форвард при всех тренерах приносил пользу столичной команде и в 73 встречах за неё во всех турнирах забил 25 мячей. Однако если учитывать, что Паоло Ваноли делает ставку на схему 4-3-3, аргентинец при наличии Николсона и Александра Соболева мог остаться лишним.

Новый вызов для форварда ЦСКА

Покинуть РПЛ в ближайшее время может и другой яркий нападающий, Фёдор Чалов. Некогда считавшийся самым талантливым молодым футболистом страны, в текущем сезоне он лишился места в основе ЦСКА. Алексей Березуцкий, как правило, выпускает на поле одного чистого форварда и доверяет Антону Заболотному. Его конкуренту приходится довольствоваться ролью резервиста.

Разумеется, Чалов не может быть доволен положением дел. В конце января появлялись слухи о его возможном уходе во французский «Брест» или в итальянскую «Венецию», однако до конкретики дело не дошло. Вариант с «Базелем» выглядит куда более реальным. По утверждению журналиста Нобеля Арустамяна, армейцы отпустят своего воспитанника в Швейцарию в аренду до конца сезона без права выкупа. Глава селекции ЦСКА Андрей Мовсесьян подтвердил: переговоры действительно ведутся и «движутся в правильном направлении».

В случае их успешного завершения в выигрыше останутся все. Чалов получит практику и попробует свои силы в Европе. ЦСКА имеет возможность грамотно засветить футболиста перед возможными покупателями. В «Базеле» же найдут временную замену перешедшему в «Фиорентину» лучшему бомбардиру Артуру Кабралу. После его продажи из чистых форвардов в команде остался лишь арендованный у «Интера» 19-летний Себастьяно Эспозито.

Универсальный хавбек для «Рубина»

Другой молодой футболист ЦСКА уже отправился в аренду за игровой практикой. Константин Кучаев оказался не востребован в родной команде и перебрался в «Рубин» к бывшему наставнику армейцев Леониду Слуцкому. Казанцы интересовались полузащитником ещё летом, однако тогда до конкретики дело не дошло.

Теперь стороны ударили по рукам. Перед уходом спортсмен продлил контракт с москвичами, однако в арендном соглашении предусмотрена сумма выкупа, которая, по информации СМИ, составляет €5 млн.

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На первый взгляд Кучаев способен усилить новый коллектив. Он универсален и может закрыть сразу несколько позиций, в том числе расположиться под нападающим или на правом фланге. Более того, он немало матчей отыграл на краю обороны. Впрочем, в «Рубине» Константин, скорее, будет биться за место в середине поля.

«Очень рад, что оказался в «Рубине». Это хорошая команда, прекрасно знаю Леонида Викторовича, его требования и взгляды на футбол. Можно сказать, этот фактор стал определяющим при принятии решения», — рассказал россиянин в интервью «Чемпионату».

Удалось клубу договориться и о расторжении контракта с переведённым в дубль Джордже Деспотовичем. Сообщается, что в «Рубине» пошли на уступки и выплатили сербу зарплату за три месяца — около 200 тыс. При этом он отверг слухи о конфликте со Слуцким.

По сведениям источников, форвард на правах свободного агента может пополнить состав «Арсенала». Для сражающихся за выживание туляков такое усиление станет огромной удачей, учитывая, что за бомбардира не придётся платить.

Очередной легионер «Локомотива»

Как и «Зенит», кардинально обновил линию нападения «Локомотив». Помимо Яна Кухты, железнодорожники подписали контракт на 4,5 года с Вильсоном Изидором. По данным Transfermarkt, за нападающего «Монако» клуб заплатил €3,5 млн.

Приобретение юного футболиста пока выглядит большим риском. Хотя в Монте-Карло он и считался талантом, но практически не проявил себя на взрослом уровне. К 21 году в активе бывшего одноклубника Александра Головина всего 312 минут за первую команду монегасков во всех турнирах. В текущем сезоне он довольствовался редкими выходами на замену и ничем себя не проявил.

Практику легионер получал лишь в аренде. Например, в составе «Бастии-Борго» он забил 16 мячей за сезон, вот только сделал это в третьем по силе дивизионе Франции. Больше такую результативность Изидор нигде не демонстрировал.

Тем не менее спортивный директор «Локо» Томас Цорн подчеркнул, что Вильсона было нелегко убедить переехать в Россию.

«Им также довольно конкретно интересовались другие клубы из высшего дивизиона Франции, но мы смогли найти правильные доводы — и Изидор поверил в наш проект», — подчеркнул функционер.

Другой молодой талант из Европы, которому выдавались даже большие авансы, Тино Анджорин, напротив, покинул команду. В девяти матчах за москвичей он отличился лишь раз, а затем получил тяжёлую травму. В январе было решено досрочно прервать аренду англичанина, чтобы соблюсти лимит на легионеров. Нападающий вернулся в «Челси», а затем перешёл в выступающий в Чемпионшипе «Хаддерсфилд».