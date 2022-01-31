Червиченко считает «Базель» отличным местом для прогресса Чалова

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал возможную аренду нападающего ЦСКА Фёдора Чалова швейцарским «Базелем» до окончания нынешнего сезона.

«Возможно, Фёдор решил уехать, потому что в России обстановка не располагает. Сейчас мы со Швейцарией примерно на одном футбольном уровне. А в том же «Базеле» начинал Салах, так что это отличное место для большого подъёма», — цитирует Червиченко «Чемпионат».

По его мнению, Чалов является талантливым футболистом. Червиченко надеется, что у Фёдора ещё всё получится. При этом эксперт не совсем понимает, почему у игрока вообще начался спад.

«По всей видимости, Чалов очень хочет в Европу. Нашим игрокам говорят, что там царство небесное. И когда Федя не перешёл в «Кристал Пэлас», это его надломило», — добавил Червиченко.

По информации СМИ, 23-летний форвард должен перейти в «Базель» в аренду до конца сезона без права выкупа.

В текущем сезоне Чалов принял участие в 18 матчах ЦСКА во всех турнирах, забил три мяча и отдал пять результативных передач. Фёдор является воспитанником армейцев. Он дебютировал за основу в 2017 году. С тех пор игрок провёл за команду 179 встреч, в которых отметился 49 голами и 33 ассистами.

Ранее сообщалось, что Чалов покинул расположение ЦСКА для прохождения медосмотра в «Базеле».