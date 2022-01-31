Червиченко считает «Базель» отличным местом для прогресса Чалова

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Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал возможную аренду нападающего ЦСКА Фёдора Чалова швейцарским «Базелем» до окончания нынешнего сезона.
Червиченко считает «Базель» отличным местом для прогресса Чалова
  • РИА Новости
  • © Алексей Куденко

«Возможно, Фёдор решил уехать, потому что в России обстановка не располагает. Сейчас мы со Швейцарией примерно на одном футбольном уровне. А в том же «Базеле» начинал Салах, так что это отличное место для большого подъёма», — цитирует Червиченко «Чемпионат».

По его мнению, Чалов является талантливым футболистом. Червиченко надеется, что у Фёдора ещё всё получится. При этом эксперт не совсем понимает, почему у игрока вообще начался спад.

«По всей видимости, Чалов очень хочет в Европу. Нашим игрокам говорят, что там царство небесное. И когда Федя не перешёл в «Кристал Пэлас», это его надломило», — добавил Червиченко.

По информации СМИ, 23-летний форвард должен перейти в «Базель» в аренду до конца сезона без права выкупа.

В текущем сезоне Чалов принял участие в 18 матчах ЦСКА во всех турнирах, забил три мяча и отдал пять результативных передач. Фёдор является воспитанником армейцев. Он дебютировал за основу в 2017 году. С тех пор игрок провёл за команду 179 встреч, в которых отметился 49 голами и 33 ассистами.

Ранее сообщалось, что Чалов покинул расположение ЦСКА для прохождения медосмотра в «Базеле».

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