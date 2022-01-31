«Чемпионат»: Чалов покинул расположение ЦСКА для прохождения медосмотра в «Базеле»

Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов покинул расположение московского клуба на сборах в испанском Кампоаморе, чтобы пройти медобследование для перехода в швейцарский «Базель» на правах аренды.

Об этом сообщает «Чемпионат».

По информации СМИ, 23-летний форвард должен перейти в «Базель» в аренду до конца сезона без права выкупа.

В текущем сезоне Чалов принял участие в 18 матчах ЦСКА во всех турнирах, забил три мяча и отдал пять результативных передач. Фёдор является воспитанником армейцев. Он дебютировал за основу в 2017 году. С тех пор игрок провёл за команду 179 встреч, в которых отметился 49 голами и 33 ассистами.

Ранее в «Базеле» оценили вероятность перехода Чалова из ЦСКА.