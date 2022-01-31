В «Базеле» оценили вероятность перехода Чалова из ЦСКА

Президент Basel Holding AG Давид Деген подтвердил, что швейцарский футбольный клуб «Базель» близок к оформлению аренды нападающего московского ЦСКА Фёдора Чалова.

«Да, Чалов действительно может перейти в «Базель». Мы ведём продвинутые переговоры с ЦСКА», — цитирует Дегена Sport24.

В текущем сезоне Чалов принял участие в 18 матчах ЦСКА во всех турнирах, забил три мяча и отдал пять результативных передач. Фёдор является воспитанником армейцев, а дебютировал за основу он в 2017 году. С тех пор игрок провёл за команду 179 встреч, отметился 49 голами и 33 ассистами.

Ранее в ЦСКА подтвердили информацию о переговорах по аренде Чалова в «Базель».