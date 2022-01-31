В ЦСКА подтвердили информацию о переговорах по аренде Чалова в «Базель»
- РИА Новости
«Переговоры с «Базелем» по аренде Чалова идут. Они движутся в правильном направлении, все стороны понимают, чего хотят», — цитирует Мовсесьяна «Чемпионат».
До этого журналист Нобель Арустамян сообщил, что 23-летний форвард будет арендован «Базелем» до конца сезона без права выкупа.
В текущем сезоне Чалов принял участие в 18 матчах ЦСКА во всех турнирах, забил три мяча и отдал пять результативных передач.
Ранее экс-футболист ЦСКА Дмитрий Кузнецов назвал переход в «Базель» путём наверх для Чалова.