В ЦСКА подтвердили информацию о переговорах по аренде Чалова в «Базель»

Глава селекции московского футбольного клуба ЦСКА Андрей Мовсесьян отреагировал на информацию о переходе нападающего армейцев Фёдора Чалова на правах аренды в швейцарский «Базель».

«Переговоры с «Базелем» по аренде Чалова идут. Они движутся в правильном направлении, все стороны понимают, чего хотят», — цитирует Мовсесьяна «Чемпионат».

До этого журналист Нобель Арустамян сообщил, что 23-летний форвард будет арендован «Базелем» до конца сезона без права выкупа.

В текущем сезоне Чалов принял участие в 18 матчах ЦСКА во всех турнирах, забил три мяча и отдал пять результативных передач.

Ранее экс-футболист ЦСКА Дмитрий Кузнецов назвал переход в «Базель» путём наверх для Чалова.