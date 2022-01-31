В ЦСКА подтвердили информацию о переговорах по аренде Чалова в «Базель»

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Глава селекции московского футбольного клуба ЦСКА Андрей Мовсесьян отреагировал на информацию о переходе нападающего армейцев Фёдора Чалова на правах аренды в швейцарский «Базель».
В ЦСКА подтвердили информацию о переговорах по аренде Чалова в «Базель»
  • РИА Новости

«Переговоры с «Базелем» по аренде Чалова идут. Они движутся в правильном направлении, все стороны понимают, чего хотят», — цитирует Мовсесьяна «Чемпионат».

До этого журналист Нобель Арустамян сообщил, что 23-летний форвард будет арендован «Базелем» до конца сезона без права выкупа.

В текущем сезоне Чалов принял участие в 18 матчах ЦСКА во всех турнирах, забил три мяча и отдал пять результативных передач.

Ранее экс-футболист ЦСКА Дмитрий Кузнецов назвал переход в «Базель» путём наверх для Чалова.

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