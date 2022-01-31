Экс-футболист ЦСКА Кузнецов назвал переход в «Базель» путём наверх для Чалова

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Бывший полузащитник московского ЦСКА Дмитрий Кузнецов прокомментировал возможную аренду нападающего армейцев Фёдора Чалова швейцарским «Базелем» до окончания нынешнего сезона.
Экс-футболист ЦСКА Кузнецов назвал переход в «Базель» путём наверх для Чалова
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«Игровая практика — самое важное в карьере футболиста. Для Чалова переход в «Базель» — это путь наверх. Пусть Фёдор посмотрит, как люди живут в Европе, как готовятся, как относятся к делу. Для него это будет полезно», — цитирует Кузнецова «Чемпионат».

По его мнению, «Базель» является хорошей командой, а Фёдор на данный момент просто не имеет права выбирать, куда ему отправляться в аренду.

«Пусть начнёт показывать качественный футбол хотя бы на этом уровне. А так он может и не вернуться в РПЛ, если хорошо себя проявит», — добавил Кузнецов.

До этого журналист Нобель Арустамян сообщил, что 23-летний форвард будет арендован «Базелем» до конца сезона без права выкупа.

В текущем сезоне Чалов принял участие в 18 матчах ЦСКА во всех турнирах, забил три мяча и отдал пять результативных передач.

Ранее комментатор Дмитрий Губерниев поддержал переход Чалова в «Базель».

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