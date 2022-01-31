Губерниев — о переходе Чалова в «Базель»: я только поддерживаю такие начинания

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о возможной аренде форварда московского ЦСКА Федора Чалова в швейцарский «Базель» до окончания нынешнего сезона.

«Необходимо выходить из зоны комфорта. Пускай переходит в «Базель» на любых правах, пускай цепляется — футболист-то хороший. Начал он за здравие, раскрасил всё цветными красками, а затем стал всё закрашивать в чёрно-белые тона. Черчесов был прав, что в сборную России не приглашал. Если «Базель» его заметил, пускай играет. Швейцария — не самый блестящий чемпионат, но это Европа — шанс заявить о себе. Я только поддерживаю такие начинания, чего в России сидеть?» — цитирует Губерниева «РИА Новости».

В текущем сезоне Чалов принял участие в 18 матчах ЦСКА во всех турнирах, забил три мяча и отдал пять результативных передач.

Ранее Арустамян сообщил, что Чалов будет отдан в аренду «Базелю».