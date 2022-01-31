«Спартак» объявил о переходе футболиста сборной Люксембурга Перейры

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Опорный полузащитник сборной Люксембурга по футболу Кристофер Мартинс Перейра перешёл из швейцарского «Янг Бойз» в московский «Спартак».
«Спартак» объявил о переходе футболиста сборной Люксембурга Перейры
  • globallookpress.com
  • © MANUEL GEISSER

Как сообщается на сайте красно-белых, клуб арендовал игрока до 30 июня 2022 года с приоритетным правом выкупа. 

Он уже успешно прошёл медобследование в Дубае и подписал контракт со «Спартаком».

24-летний хавбек выступает за «Янг Бойз» с 2019 года. В этом сезоне он провёл 26 матчей за команду и сделал одну результативную передачу. Перейра также является игроком сборной Люксембурга, в составе которой опорник сыграл 49 матчей и забил один мяч.

Ранее сообщалось, что аргентинский нападающий Эсекьель Понсе перешёл из «Спартака» в испанский «Эльче» на правах аренды.

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