«Спартак» объявил о переходе футболиста сборной Люксембурга Перейры
- globallookpress.com
- © MANUEL GEISSER
Как сообщается на сайте красно-белых, клуб арендовал игрока до 30 июня 2022 года с приоритетным правом выкупа.
Он уже успешно прошёл медобследование в Дубае и подписал контракт со «Спартаком».
24-летний хавбек выступает за «Янг Бойз» с 2019 года. В этом сезоне он провёл 26 матчей за команду и сделал одну результативную передачу. Перейра также является игроком сборной Люксембурга, в составе которой опорник сыграл 49 матчей и забил один мяч.
Ранее сообщалось, что аргентинский нападающий Эсекьель Понсе перешёл из «Спартака» в испанский «Эльче» на правах аренды.