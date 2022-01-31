Понсе перешёл из «Спартака» в испанский «Эльче» на правах аренды

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Московский футбольный клуб «Спартак» объявил о трансфере нападающего команды Эсекьеля Понсе в испанский «Эльче» на правах аренды.
Понсе перешёл из «Спартака» в испанский «Эльче» на правах аренды
  • РИА Новости

Как сообщает пресс-служба красно-белых, арендное соглашение с игроком рассчитано до конца сезона. При этом у «Эльче» есть опция выкупа форварда по окончании сезона, причём выкуп может стать обязательным «при наступлении определённых обстоятельств».

Понсе выступал за «Спартак» с лета 2019 года. С тех пор аргентинец провёл за команду 73 матча, забил 25 мячей и отдал пять результативных передач.

Ранее сообщалось, что «Спартак» заплатит €9,6 млн за футболиста сборной Люксембурга Кристофера Мартинса Перейру.

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