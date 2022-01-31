Blick: «Спартак» заплатит €9,6 млн за футболиста сборной Люксембурга Перейру
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Как сообщает Blick, сумма трансфера составит €9,6 млн.
Напомним, что «Спартак» анонсировал переход игрока, а позже появилась информация, что красно-белые арендуют его до конца сезона с обязательным правом выкупа.
24-летний хавбек выступает за «Янг Бойз» с 2019 года. В этом сезоне он провёл 26 матчей за команду и сделал одну результативную передачу. Перейра также является игроком сборной Люксембурга, в составе которой опорник сыграл 49 встреч и забил один мяч.
«Спартак» (23 очка) по итогам 18 туров занимает девятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги.
Ранее в «Спартаке» объявили об отсутствии интереса к защитнику «Генка» Карлосу Куэсте.