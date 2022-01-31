Blick: «Спартак» заплатит €9,6 млн за футболиста сборной Люксембурга Перейру

Стала известна сумма, которую заплатит московский «Спартак» за переход полузащитника швейцарского «Янг Бойз» и сборной Люксембурга по футболу Кристофера Мартинса Перейры.

Как сообщает Blick, сумма трансфера составит €9,6 млн.

Напомним, что «Спартак» анонсировал переход игрока, а позже появилась информация, что красно-белые арендуют его до конца сезона с обязательным правом выкупа.

24-летний хавбек выступает за «Янг Бойз» с 2019 года. В этом сезоне он провёл 26 матчей за команду и сделал одну результативную передачу. Перейра также является игроком сборной Люксембурга, в составе которой опорник сыграл 49 встреч и забил один мяч.

«Спартак» (23 очка) по итогам 18 туров занимает девятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги.

Ранее в «Спартаке» объявили об отсутствии интереса к защитнику «Генка» Карлосу Куэсте.