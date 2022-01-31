«Спартак» хочет взыскать с Газизова более 100 млн рублей

Юрист московского «Спартака» Татьяна Завьялова сообщила, что клуб намерен взыскать с бывшего генерального директора Шамиля Газизова более 100 млн рублей.

«Спартак» в самое ближайшее время подаст несколько исков с целью взыскать с господина Газизова все убытки, в том числе за юридические услуги по делам, в которых он проиграл. Точную сумму сейчас не скажу, но она составит более 100 млн рублей», — цитирует Завьялову «Матч ТВ».

По её словам, в том числе речь идёт о 88 млн, которые он себе перечислил при уходе из клуба. Кроме того, в сумму входят деньги за юридические услуги по делам в Уфе и Москве.

Московский арбитражный суд в октябре удовлетворил требования компании «Капитальные активы» в части непризнания пункта по выплате выходного пособия Газизову в размере 400 млн рублей.

Напомним, что Газизов работал в «Спартаке» с июля по декабрь 2020 года. Сейчас он снова является гендиректором «Уфы».

Ранее сообщалось, что суд рассмотрит жалобу Газизова по делу со «Спартаком» 28 февраля.