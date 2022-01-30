Суд рассмотрит жалобу Газизова по делу со «Спартаком» 28 февраля
- РИА Новости
Суд возбудил производство по кассационной жалобе Газизова в деле против одного из акционеров московского «Спартака» — компании «Капитальные активы», сообщает «Матч ТВ».
Московский арбитражный суд в октябре удовлетворил требования компании «Капитальные активы» в части непризнания пункта по выплате выходного пособия Газизову в размере 400 млн рублей.
Напомним, что Газизов работал в «Спартаке» с июля по декабрь 2020 года.
Ранее Газизов заявил, что конфликт со «Спартаком» не помешает «Уфе» выкупить Остона Урунова.