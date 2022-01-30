Суд рассмотрит жалобу Газизова по делу со «Спартаком» 28 февраля

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Арбитражный суд Московского округа 28 февраля рассмотрит кассационную жалобу генерального директора «Уфы» Шамиля Газизова по делу со столичным «Спартаком».
Суд рассмотрит жалобу Газизова по делу со «Спартаком» 28 февраля
  • РИА Новости

Суд возбудил производство по кассационной жалобе Газизова в деле против одного из акционеров московского «Спартака» — компании «Капитальные активы», сообщает «Матч ТВ».

Московский арбитражный суд в октябре удовлетворил требования компании «Капитальные активы» в части непризнания пункта по выплате выходного пособия Газизову в размере 400 млн рублей.

Напомним, что Газизов работал в «Спартаке» с июля по декабрь 2020 года.

Ранее Газизов заявил, что конфликт со «Спартаком» не помешает «Уфе» выкупить Остона Урунова.

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