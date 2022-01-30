Суд рассмотрит жалобу Газизова по делу со «Спартаком» 28 февраля

Арбитражный суд Московского округа 28 февраля рассмотрит кассационную жалобу генерального директора «Уфы» Шамиля Газизова по делу со столичным «Спартаком».

Суд возбудил производство по кассационной жалобе Газизова в деле против одного из акционеров московского «Спартака» — компании «Капитальные активы», сообщает «Матч ТВ».

Московский арбитражный суд в октябре удовлетворил требования компании «Капитальные активы» в части непризнания пункта по выплате выходного пособия Газизову в размере 400 млн рублей.

Напомним, что Газизов работал в «Спартаке» с июля по декабрь 2020 года.

Ранее Газизов заявил, что конфликт со «Спартаком» не помешает «Уфе» выкупить Остона Урунова.