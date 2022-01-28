Газизов: конфликт со «Спартаком» не помешает «Уфе» выкупить Урунова

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов высказался о возможном выкупе полузащитника московского «Спартака» Остона Урунова.

«Тут играет решающую роль бизнес, деловые отношения. Это совсем другая сторона вопроса», — цитирует Газизова РИА Новости.

Газизов уточнил, что решение по выкупу Урунова руководство клуба примет в конце сезона-2021/22.

21-летний полузащитник был отдан в аренду в «Уфу».

«Уфа» (16 очков) занимает 15-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги.

Ранее Газизов заявил, что Федун обещал ему акции «Спартака» и даже написал расписку. 21 января стало известно, что Газизов подал новый иск в отношении столичной команды. 53-летний менеджер просит суд восстановить его в должности гендиректора «Спартака».

Также Газизов попросил рассмотреть скандальные слова Салиховой в его адрес в РФС.